Зеленский пожаловался на нежелание Израиля помогать в защите воздушного пространства Украины

Зеленский посетовал на отсутствие поставок вооружений от Израиля. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский публично высказал обиду на Израиль по поводу того, что эта страна не помогает Киеву защищать воздушное пространство. Об этом Зеленский написал в своем Telegram в понедельник 24 октября.

«К сожалению, слова «Израиль» и «израильски» при этом не звучат», - написал Зеленский, имея в виду обсуждения способ защиты воздушного пространства Украины и подчеркнул, что Украина хотела бы получить помощь от Израиля.

Ранее министр обороны Израиля Ганц снова отказал главе украинского Минобороны в поставках вооружений, объяснив, что Израиль не готов поставлять Украине оружие из-за оперативных ограничений.

Тем временем в понедельник 24 октября воздушная тревога была объявлена в трех областях Украины. Речь идет об Одесской, Николаевской, Кировоградской областях страны.

Также сообщалось, что российские военные поразили четыре пункта управления ВСУ. Живая сила и военная техника были ликвидированы в 174 районах.

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 октября 2022 года. Следите за событиями вместе с нами.