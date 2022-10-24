Президент Хорватии Миланович заявил, то не будет встречаться с Пелоси в Загребе

Хорватский президент отказался встречаться с Нэнси Пелоси. Фото: REUTERS

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил о нежелании встречаться со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, присутствие которой предполагается на форуме «Крымская платформа» в хорватском Загребе. Миланович добавил, что он не будет участвовать в «Крымской платформе», пишет в понедельник 24 октября издание Vecernji list.

«Она не исполнительная власть», - так объяснил Миланович корреспонденту издания свой отказ встретиться с Пелоси. По его словам, о встрече просила американская сторона.

Президент Хорватии добавил, что предпочел бы встречу с представителем США более высокого уровня и заявил, что, по его мнению, через две недели «в мире вообще все изменится».

Напомним, власти Украины отказали представителю Крыма в участии в форуме «Крымская платформа» в 2021 году.

Ранее американский миллиардер Илон Маск предложил свой план урегулирования украинского конфликта. План включает в себя несколько составляющих: проведение повторных референдумов под эгидой ООН на присоединившихся к России территориях, признание Крыма российским, обязательства Украины по нейтральному и внеблоковому статусу.

Также Маск назвал компромисс по Крыму самым вероятным сценарием решения конфликта на Украине. По его мнению, США убедят Украину в необходимости отказа от попыток вернуть полуостров.