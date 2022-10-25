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Общество24 октября 2022 21:08

На сайте Зеленского появилась петиция о переводе украинского алфавита на латиницу

Авторы петиции считают «очевидными» причины необходимости такого перехода
Мария ПАВЛОВА
Украинцы собирают подписи за перевод алфавита на латиницу.

Украинцы собирают подписи за перевод алфавита на латиницу.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На сайте президента Украины собирают голоса за то, чтобы заменить кириллическую письменность на латинскую. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте в понедельник 24 октября.

Автор петиции считает, что «причин для такого перехода достаточно, и они очевидны».

Чтобы президент Украины Владимир Зеленский принял петицию на рассмотрение, за нее должны проголосовать 25 тысяч человек.

Напомним, в апреле 2022 года в райцентре Закарпатской области Украины Мукачево снесли памятник Пушкину.

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