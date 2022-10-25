На сайте Зеленского появилась петиция о переводе украинского алфавита на латиницу

Украинцы собирают подписи за перевод алфавита на латиницу. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На сайте президента Украины собирают голоса за то, чтобы заменить кириллическую письменность на латинскую. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте в понедельник 24 октября.

Автор петиции считает, что «причин для такого перехода достаточно, и они очевидны».

Чтобы президент Украины Владимир Зеленский принял петицию на рассмотрение, за нее должны проголосовать 25 тысяч человек.

Напомним, в апреле 2022 года в райцентре Закарпатской области Украины Мукачево снесли памятник Пушкину.

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