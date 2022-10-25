В России утвердили новые правила освидетельствования водителей на алкоголь Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России правительство утвердило новые правила освидетельствования водителей на алкогольное опьянение. Соответствующий документ 24 октября опубликовали на интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что теперь брать замеры допускается только в присутствии двух понятых либо с видеофиксацией. Что касается основания для проверки автомобилиста на алкоголь, то здесь могут быть как запах спиртного изо рта, так, например, неустойчивость тела и нарушение речи.

Кроме того, по новым правилам, если прибор покажет более 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха и водитель авто откажется признавать результаты освидетельствования, то его доставят в медучреждение.

Накануне сайт KP.RU писал, что делать, когда купили новую машину из салона или взяли подержанную. Прежде всего стоит пройти регистрацию автомобиля в ГИБДД. Процедура бессрочная, то есть перепроходить ее, если ничего с машиной или владельцем не случилось, не требуется.