Украинские СМИ сообщили о сильном снижении уровня воды в Днепре Фото: Михаил ФРОЛОВ

В реке Днепр произошло заметное снижение уровня воды в украинском Днепропетровске. Это, вероятнее всего, связано со сбросом воды Запорожской и Каховской гидроэлектростанциями. Об этом 24 октября со ссылкой на источники сообщило украинское издание "Страна".

- Сброс воды провела Запорожская ГЭС, а также сброс воды осуществила Каховская ГЭС. Пока непонятно, с чем именно это связано, точная информация будет завтра, - пишут украинские журналисты.

Накануне временно исполняющий обязанности Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что воду из Каховского водохранилища направили в каналы, чтобы уменьшить ее сброс в Днепр в случае повреждения шлюзов Каховской гидроэлектростанции.

Также он отмечал, что, если шлюзы Каховской ГЭС будут разрушены, то уровень воды в Днепре рядом с Херсоном вырастет на метр, что может привести к затоплению некоторых микрорайонов и островов.