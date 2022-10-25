Россия запросила на 25 октября обсуждение в Совбезе ООН подготовки Киевом "грязной бомбы" Фото: Александр КОЦ

Российская сторона запросила на вторник, 25 октября, обсуждение в Совете Безопасности ООН провокации, готовящейся Киевом с применением "грязной бомбы".

- Российская Федерация запросила обсуждение в разделе "разное" (которое проводится в закрытом режиме) по ситуации с готовящейся провокацией с использованием "грязной бомбы" на завтра, - сообщил РИА Новости компетентный источник.

Накануне зампостпреда России при Организации Объединенных наций Дмитрий Полянский сообщал, что Москва намерена проинформировать генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о дополнительных деталях по провокации с "грязной бомбой", которую готовит украиснкая сторона.

Также глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что ведомство планируют поднять вопрос создания и применения "грязной бомбы" Киевом в ООН в ближайшее время. Министр также добавил, что российские опасения получили конкретные подтверждения.