Умер актер Лесли Джордан из сериала "Американская история ужасов" Фото: REUTERS

Умер Лесли Джордан - американский актер, известный зрителям по роли в популярном сериале "Американская история ужасов". Он скончался в возрасте 67 лет.

По данным телеканала Fox News, актер погиб в результате ДТП в Лос-Анджелесе, авария произошла в понедельник, 24 октября, в районе Голливуд. Отмечается, что автомобиль актера врезался в стену одного из зданий.

- Мир, определенно, стал сегодня намного более темным местом без любви и света Лесли Джордана, - сообщил телеканалу агент артиста Дэвид Шол.

Однако издание TMZ со ссылкой на источник сообщает, что, предположительно, авария могла произошла из-за того, что за рулем актеру внезапно стало плохо.

Напомним, Лесли Джордан также снимался в "Прислуге", "Зовите меня Кэт", "Уилл и Грейс" и картинах.

Накануне сообщалось, что на 87-м году жизни скончался актер Рон Мэйсэк, известный по роли шерифа в сериале "Она написала убийство". Как сообщает издание DailyMail, он умер по естественным причинам в окружении своей жены Кей и шестерых детей.