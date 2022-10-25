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Общество24 октября 2022 23:21

Умер актер Лесли Джордан из сериала "Американская история ужасов"

Умер Лесли Джордан, актер их сериала "Американская история ужасов"
София ГОНЧАРОВА
Умер актер Лесли Джордан из сериала "Американская история ужасов"

Умер актер Лесли Джордан из сериала "Американская история ужасов"

Фото: REUTERS

Умер Лесли Джордан - американский актер, известный зрителям по роли в популярном сериале "Американская история ужасов". Он скончался в возрасте 67 лет.

По данным телеканала Fox News, актер погиб в результате ДТП в Лос-Анджелесе, авария произошла в понедельник, 24 октября, в районе Голливуд. Отмечается, что автомобиль актера врезался в стену одного из зданий.

- Мир, определенно, стал сегодня намного более темным местом без любви и света Лесли Джордана, - сообщил телеканалу агент артиста Дэвид Шол.

Однако издание TMZ со ссылкой на источник сообщает, что, предположительно, авария могла произошла из-за того, что за рулем актеру внезапно стало плохо.

Напомним, Лесли Джордан также снимался в "Прислуге", "Зовите меня Кэт", "Уилл и Грейс" и картинах.

Накануне сообщалось, что на 87-м году жизни скончался актер Рон Мэйсэк, известный по роли шерифа в сериале "Она написала убийство". Как сообщает издание DailyMail, он умер по естественным причинам в окружении своей жены Кей и шестерых детей.