Захарова заявила об открытости России для контактов со всеми странами Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия готова вести диалог со всеми заинтересованными сторонами и открыта для контактов, в том числе и с США.

Она также заверила, что российская сторона не прерывала никаких контактов со своей стороны. Об этом Захарова 24 октября рассказала в эфире "Первого канала".

- Все телефонные трубки телефонов, которые звонят, мы берем, мы не блокируем отношения, связи, разговоры с нашими партнерами - и с теми, которые остались партнерами, и с теми, кого мы уже так не можем называть, и с теми, кто никогда им и не был. Мы со всеми готовы вести переговорный процесс, - заявила Захарова. Так она прокомментировала, ведутся ли контакты между РФ и США на высоком уровне по дипломатической линии.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не намерена изолироваться. Он также добавил, что изолировать такую страну невозможно . Глава государства также указал на готовность страны сотрудничать со всеми партнерами, которые проявляют такое желание.

По словам Путина, несмотря на антироссийские санкции Запада, огромное количество иностранных государств продолжают активно сотрудничать с Россией и не собираются сворачивать свои экономические проекты в РФ.