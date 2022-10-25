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Политика25 октября 2022 1:29

Захарова заявила об открытости России для контактов со всеми странами

Она также заверила, что российская сторона не прерывала никаких контактов со своей стороны
София ГОНЧАРОВА
Захарова заявила об открытости России для контактов со всеми странами

Захарова заявила об открытости России для контактов со всеми странами

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия готова вести диалог со всеми заинтересованными сторонами и открыта для контактов, в том числе и с США.

Она также заверила, что российская сторона не прерывала никаких контактов со своей стороны. Об этом Захарова 24 октября рассказала в эфире "Первого канала".

- Все телефонные трубки телефонов, которые звонят, мы берем, мы не блокируем отношения, связи, разговоры с нашими партнерами - и с теми, которые остались партнерами, и с теми, кого мы уже так не можем называть, и с теми, кто никогда им и не был. Мы со всеми готовы вести переговорный процесс, - заявила Захарова. Так она прокомментировала, ведутся ли контакты между РФ и США на высоком уровне по дипломатической линии.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не намерена изолироваться. Он также добавил, что изолировать такую страну невозможно . Глава государства также указал на готовность страны сотрудничать со всеми партнерами, которые проявляют такое желание.

По словам Путина, несмотря на антироссийские санкции Запада, огромное количество иностранных государств продолжают активно сотрудничать с Россией и не собираются сворачивать свои экономические проекты в РФ.