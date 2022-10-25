В Белом доме опровергли информацию о проверке Маска из-за его позиции по России и Украине Фото: REUTERS

В США администрация опровергла информацию о том, что она якобы ведет некую проверку деятельности американского предпринимателя Илона Маска из-за его позиции в отношении России и Украины.

- Знаю, что к этому есть большой интерес. Мы слышали об этих сообщениях. Они не соответствуют действительности, - заявила журналистам на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Накануне американский бизнесмен Илон Маск поделился в своем Twitter видением урегулирования конфликта между Украиной и Россией. Предприниматель вынес четыре пункта "мира" и предложил пользователям высказать свое мнение. В частности, речь идет о повторном референдуме на новых российских территориях и нейтральном статусе Украины.

После этого бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в нецензурной форме послал миллиардера к черту.