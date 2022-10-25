Мособлсуд проверит законность приговора осужденной в России за наркотики баскетболистке Грайнер Фото: REUTERS

Московский областной суд 25 октября должен рассмотреть жалобу по поводу вынесенного приговора американской баскетболистке Бриттни Грайнер, осужденной в России за контрабанду наркотиков на 9 лет колонии.

Отмечается, что Грайнер примет участие в судебном заседании дистанционно, по видеосвязи из СИЗО. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Сторона защиты американки надеется, что суд все же сократит ей срок заключения.

Напомним, 4 августа этого года Химкинский суд вынес приговор американской баскетболистки Бриттни Грайнер. За попытку ввести наркотики в Россию спортсменка получила 9 лет тюремного заключения.

Как писал сайт KP.RU, прокурор требовал 9,5 лет лишения свободы, а адвокаты просили либо полностью оправдать американскую спортсменку, либо ограничиться минимальным наказанием. Сама же Бриттни Грайнер извинилась перед командой УГМК и родственниками, заявив, что это была ее "честная ошибка".