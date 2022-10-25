Политолог предрек США изменение курса по Украине из-за Трампа Фото: REUTERS

Возвращение бывшего президента Соединённых Штатов Дональда Трампа на политическую арену может изменить нынешний курс Вашингтона по поддержке Украины. Такое мнение в статье для 19FortyFive изложил политолог Роберт Фарли.

По словам эксперта, Трамп до сих пор остается значимой фигурой в американской политике. В публикации также акцентируется внимание на том, что экс-президент имел дружественные отношения с российским лидером Владимиром Путиным, и его внешняя политика по-прежнему контрастирует с мнениями многих внутри самой республиканской партии.

Фарли также предупреждает, что если судебные иски против Трампа обернуться успехом, то, вероятнее всего, политик не будет участвовать в выборах 2024 года. Однако если Трамп выиграет эти дела, тогда все возможно, допускает политолог.

Накануне экс-президент США Дональд Трамп во время выступления на митинге перед своими сторонниками в штате Техас намекнул, что готов участвовать в следующих выборах главы государства, которые пройдут в 2024 году. Бывший хозяин Белого дома вновь выступил с утверждением, что результаты президентских выборов 2020 года, на которых победу одержал демократ Джо Байден, были фальсифицированы.