Экономист предупредила россиян об изменении графика начисления пенсий из-за Дня народного единства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России граждане из-за празднования Дня народного единства, который отмечается 4 ноября, будет изменен график начислении пенсий. Об этом сообщила доцент кафедры ТПП РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Специалист напомнила, что выплаты в пенсий, согласно приказу Минтруда, проводятся по графику. Однако, если же дни выплат или доставки пенсий совпадают с праздниками или выходными, то в таком случае пенсии могут выдать досрочно в пределах календарного месяца, но не ранее, чем за три дня до положенного дня выплаты. Об этом она рассказала агентству "Прайм".

По словам Ивановой-Швец, пенсионеры всегда получают деньги до праздника. При этом она отметила, что если говорить о Почте России, то пока точного графика работы отделений нет. Если же Почта будут работать, то деньги, предположительно, могут выплатить пенсионерам уже 5 ноября.

Ранее Людмила Иванова-Швец рассказывала россиянам о возможности "докупить" стаж для выхода на пенсию. По ее словам, такая возможность предоставляется для тех граждан, которые к моменту выхода на пенсию не смогли накопить необходимый трудовой стаж и пенсионные коэффициенты.