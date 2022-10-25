Что произошло в ночь на 25 октября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отреагировал на обстрелы новых российских регионов со стороны Украины. По его мнению, ответная реакция со стороны на такие инциденты может быть сильнее, поскольку "мы отвечаем слабо". Он также выступил за более жесткие меры, "чтобы понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону".

Российская сторона будет расценивать применение Киевом "грязной бомбы", в случае, если это произойдет, как акт ядерного терроризма. Об этом говорится в письме постоянного представителя России при ООН Василия Небензи генсеку организации Антониу Гутеррешу. В документе отмечается, что провокация Украины с применением "грязной бомбы" может быть осуществлена при поддержке западных государств.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в частных беседах высмеивает 79-летнего американского лидера Джо Байдена. Причиной для этого служат часто допускаемые президентом США оплошности, что ставит под сомнение его умственные способности, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в саудовском правительстве.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Джон Кирби сообщил, что в Белом доме оценили письмо от конгрессменов с призывом к переговорам с Россией по Украине. Также он добавил, что отметив, что в Белом доме знают об этом письме и видят ту "обеспокоенность" со стороны Конгресса по поводу ситуации на Украине.

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов ответил на слова французского лидера Эммануэля Макрона о том, что российские власти якобы манипулируют руководством православной церкви. По мнению дипломата, европейским лидерам не стоит затрагивать данный вопрос. Также он добавил, что считает неприемлемым заявление президента Франции.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз поздним вечером 24 октября 2022 года сообщил, что в регионе на железной дороге сработало неизвестное взрывное устройство.

По его словам, все произошло между населенными пунктами Новозыбков и Злынка. В результате случившегося никто не пострадал.