Пленный военный ВСУ рассказал о попавшем в засаду украинском отряде на американских БТР

Два БТР M113 американского производства с украинскими военными попали в засаду на краснолиманском направлении Фото: REUTERS

Военный 66-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Чверенчук рассказал журналистам, как попал в засаду при выдвижении на огневую позицию, после чего оказался в плену. Его слова приводит РИА Новости.

Отряд Чверенчука изначально базировался на базе отдыха, но затем поступил приказ занять оборонительный рубеж в районе Красного лимана.

На участке между Красным Лиманом и Кременной украинские военные, передвигавшиеся на двух американских бронетранспортерах (БТР) M113 неожиданно для себя оказались под огнем. Чверенчук получил огнестрельное ранение руки и укрылся внутри БТР.

"Поутихло, слышу голоса, подошли люди. Сказали: "Сдавайтесь!", - рассказал Чверенчук. - Я сказал, что здесь раненый, открыли дверь, посмотрели на меня. У меня была граната в руках, отдал, меня эвакуировали и оказали помощь".

Как ранее писал сайт KP.RU, украинский спецназ нарушал режим тишины, предусмотренный Минскими соглашениями, вызывая огонь по своим. Об этом заявил пленный подполковник ВСУ Валентин Алтухов, который был заместителем командира 56-й отдельной мотопехотной бригады.

По его словам, в ходе так называемой "антитеррористической операции" в Донбассе спецподразделения не подчинялись командованию действовавших на линии соприкосновения бригад.