МСК успешно уклонилась от космического мусора

МКС уклонилась от столкновения с космическим мусором Фото: Роскосмос.

Международная космическая станция (МКС) успешно уклонилась от столкновения с космическим мусором во вторник, 25 октября 2022 года. Об этом сообщается в телеграм-канале Роскосмоса.

Для маневра задействовали российский грузовой корабль "Прогресс МС-20". Пристыкованный аппарат запустил двигатели и тем самым поднял среднюю высоту орбиты на 880 метров. Это позволило избежать столкновения с потенциально опасными объектами.

Как ранее писал сайт KP.RU, вице-премьер России, глава Минпромторга Денис Мантуров допустил, что РФ со своей стороны может продлить эксплуатацию сегмента МКС до 2028 года. По его словам, к этому году Россия успеет подготовить собственную орбитальную станцию.

Напомним, бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что находится на передовой в Запорожской области. Он опубликовал фотографию, на которой позирует на фоне военной техники с буквой Z.