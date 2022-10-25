Товарооборот России с КНДР на Дальнем Востоке полностью остановлен Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Товарооборот с Северной Корей через таможни Дальнего Востока полностью прекращен. Об этом сообщил начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин, отметив, что товарооборот может возобновиться с открытием железнодорожного сообщения, сообщил

Согласно данным на октябрь прошлого года, внешнеторговый оборот с Северной Креей через таможни Дальнего Востока упал в 300 раз, составив 20 тонн при объеме 5,8 тысячи тонн за такой же период годом ранее. В то время отсутствовали экспортные поставки. Из КНДР поступали товары групп «Органические химические соединения» - 99,2% от общего объема, а также «Машины и механизмы, их части» - 0,8%.

Ладыгин заявил, что Россия «не торгует с Северной Кореей никак» из-за ограничений, которые были введена Организацией Объединенных Наций (ООН) в отношении КНДР. «Возможно было поставлять туда продукты питания, медикаменты. Остальное – мы с ними не торговали. Надеюсь, что откроется граница, посмотрим, какие товары будут востребованы Северной Кореей», - заявил он, отметив, что на данный момент «полной ясности нет».

Напомним, накануне Дня таможенника России, который отмечается 25 октября, заместитель руководителя ФТС Олег Губайдулин рассказал KP.RU о параллельном импорте, контрабанде, а также авточелноках.