Сержант из ДНР рассказал о новой тактике украинских войск

Сержант из ДНР рассказал о тактике украинских войск Фото: REUTERS

Вернувшийся из украинского плена сержант из Донецкой Народной Республике (ДНР) Алексей Шалыгин заявил, что стиль военных действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) изменился «кардинально». По его словам, украинские военные прибегли к новой тактике при атаках на российские позиции.

«Обычно артиллерия работает, стреляют, мы чисто заградительные там», - приводит РИА Новости заявление сержанта, который уточнил, что в последнее время украинские военные начали ездить на джипах Hummer с установленным пулеметы.

Как он отметил, украинские военные «выскакивают, из пулеметов долбят, прикрывают, а пехота уже их, небольшие группы, заскакивают ДРГ и начинают - или в плен берут, или вырезают, убивают». Шалыгин заявил, что теперь украинские военные начали использовать тактику «наскока».

Кроме того, Шалыгин указал, что украинские военные подбирается вплотную под прикрытием крупнокалиберных пулеметов, а также они «подтянулись» и в стрелковом бою. «У них, во-первых, связь у всех была, шлемы. Они между собой общались - буквально, начал с правой стороны пулемет бить наш какой-то, с позиций там дальше, позиция наша была», - заявил он.