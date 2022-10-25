79 уголовных дел заведено в России за незаконный ввоз и вывоз валюты

С начала 2022 года в России возбуждено 79 уголовных дел по факту незаконного ввоза или вывоза валюты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России возбуждено 79 уголовных дел по факту незаконного ввоза или вывоза валюты с января по сентябрь 2022 года. Об этом рассказал в интервью сайту KP.RU замглавы Федеральной таможенной службы Олег Губайдулин.

"За девять месяцев этого года пресекли ввоз в страну 480 кг ювелирных изделий, дорогостоящих часов на 200 млн рублей, золотых слитков на 800 млн рублей, - уточнил Губайдулин. - К примеру, только по незаконному ввозу и вывозу наличной валюты мы возбудили в этом году 79 уголовных дел".

Как ранее писал сайт KP.RU, в августе текущего года сотрудники Внуковской таможни пресекли попытку вывоза из России 225 кг золота общей стоимостью 800 млн рублей гражданами России и Армении.

Первая группа контрабандистов направлялась в Ереван, так как пассажиры рейсов в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не проходят таможенный контроль.

Участники второй группы прошли через московских таможенников с пустыми чемоданами на рейс в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты). По пути на рейс они обменялись ручной кладью с сообщниками, которые направлялись в Армению. Однако несложная махинация не осталась незамеченной.