38% россиян признались, что доверяют российским брендам и выбирают местные товары Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Россияне рассказали о своем отношении к российским брендам. В исследовании приняли участие 1500 человек старше 18 лет, которые регулярно совершают покупки в интернет-магазинах.

На вопрос «Доверяете ли вы товарам, произведенным в России?» 38% ответили, что полностью доверяют. 27% вынуждены покупать отечественную продукцию, так как нет альтернативы.

20% признаются, что пока не готовы оставить свое мнение о российских производителях, так как совсем недавно стали покупать данные товары. А вот недовольных качеством оказалось 15%.

В 75% случаев респонденты признаются, что на популярных маркетплейсах, вроде OZON и Wildberries стало больше российских товаров. Это произошло после февраля 2022 года.

В вопросах доверия к товарам мнения разделились так: четверть россиян покупает местные продукты. 18% декоративную и уходовую косметику, а 17% товары для детей.

Обувь готовы приобретать 5% покупателей, а одежду – 10%. Про местные лекарства сказали только 14% респондентов.

Исследование было проведено сервисом сквозной аналитики Calltouch, пишет «Газета.Ru».

Ранее исследование показало, что каждый третий водитель меняет летнюю резину на зимнюю, лишь когда выпадает первый снег. При этом большинство автовладельцев (59%) сразу меняют резину, как только наступают заморозки, пишет газета "Известия".

Эксперт онлайн-гипермаркета "Всеинструменты.ру" Максим Соколов составил чек-лист по подготовке машины к зимнему сезону. Кроме замены резины обязательно следует проверить дворники, антифриз, качество моторного масла. Не лишним будет запастись силиконовой смазкой, так как резинки на дверях, окнах, багажнике и капоте,сообщает Life.