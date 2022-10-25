Освобожденный из плена военный ДНР заявил, что сотрудники СБУ спрашивают про Крым

Освобожденный из плена военный ДНР рассказал, о чем спрашивает СБУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Служба безопасности Украины (СБУ) создала специальный опросник для военнопленных, в котором задаются вопросы про принадлежность Крыма, а также русский мир. Такое заявление сделал освобожденный из плена военный из Донецкой Народной Республике (ДНР) Владислав Егильницкий.

«Там есть опросник военнопленного у них специальный. Плюс еще анкета про наших родителей, про родственников, какого они настроения, настроены ли они к России, как вы относитесь к русскому миру, естественно. Вот эти вопросы - чей Крым и такого плана», - приводит РИА Новости заявление военнослужащего из ДНР.

Егильницкий отметил, что данный опросник включает и вопросы личного характера. Так, военнопленных задаются вопросы об их отношении к Украине, а также о том, как их родственники относятся к данной стране.

«Наше отношение к Российской Федерации, что вы думаете про (президента России Владимира) Путина, естественно, такого рода вопросы постоянно там звучат. Что вы думаете про спецоперацию», - заявил военный, отметив также, что протоколы допроса давали перечитать и подписать.