Рейсам из стран Азии, Африки, Латинской Америки на границе с Россией уделят больше внимания Фото: Иван ВИСЛОВ

Заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Олег Губайдулин накануне Дня таможенника России, который отмечается 25 октября, рассказал KP.RU о параллельном импорте, контрабанде, а также авточелноках. Рассказывая о том, как ловят контрабандистов, замруководителя службы заявил, что рейсам из стран Азии, Африки, Латинской Америки на границе с Россией уделят больше внимания.

«Контрабандно опасное направление мы прорабатываем заранее. Например, рейсам из стран Азии, Африки, Латинской Америки мы будем уделять больше внимания при отработке контроля наркотических и психотропных веществ», - заявил заместитель главы ФТС.

Губайдулин указал на планы анализировать билетную и маршрутную информацию о пассажирах из стран Азии, Африки, Латинской Америки. «И уже потом перейдем к конкретному человеку. Необходимо рассматривать всю имеющуюся информацию в совокупности», - отметил он.