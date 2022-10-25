Россияне рассказали, какого начальства страшатся на работе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Россияне рассказали, какие ситуации больше всего пугают их на работе. Оказалось, что 40,1% опасаются моментов, когда долго и упорно приходится выполнят работу, результату которой в последствии оказываются никому не нужны.

34,3% респондентов имеют страхи перед внезапным сбоем техники, ситуациями, когда не сохранился документ или связь в Zoom резко прервалась.

Отсутствие внятной обратной связи от руководства ставит в тупик 32,7% опрошенных, а замыкает список «самых пугающих» - отсутствие четкого технического задания по срочному проекту. Эта ситуация страшит 29,1%.

На срывы дедлайнов жалуются 22,3%, а в 23,4% людей страшат отчеты ради отчетов, пишет «Газета.Ru».

К руководителям у сотрудников особые претензии и свои страхи, связанные с ними. Например, начальник, который поддерживает токсичную атмосферу в коллективе страшит 21% россиян.

А руководитель, ищущий виноватый в любой ситуации, - 18,9%. При этом ситуация тотального контроля со стороны начальств тоже вызывает страхи, в этом признались 18,4% респондентов.

Страх перед начальниками-тиранами, готовыми выжать все соки из подчиненных, есть у 14,3%, а перед руководителями, не соблюдающими субординацию и личные границы – в 11,9%.

Такие результаты исследования озвучили в образовательной компани «Нетология». На вопросы ответили 2210 человек — специалисты как сферы ИТ и диджитал, так и других «нецифровых» отраслей.

Ранее россияне рассказали, по какому поводу готовы взять отгулы. Каждый десятый опрошенный житель страны отпрашивается из-за усталости. 6% респондентов рассказали, что готовы пропустить работу из-за хорошей погоды и желания прогуляться. 5% участников исследования отпрашивались из-за приезда родственников, а 3% — из-за того, что проспали, сообщает RT.

А большинство работодателей признаются, что во время интервью с соискателем хотели бы задать кандидату неуместные вопросы, которые не касаются профессиональных навыков. Речь идет о семейном положении, политических взглядах и сексуальной ориентации, пишет газета "Известия".