Reuters: США обсуждают возможность поставки Украине зенитных комплексов HAWK Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон рассматривает возможность отправки Украине зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) HAWK для борьбы с беспилотниками. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников.

«США рассматривают возможность отправки... ПВО HAWK со складов на Украину, чтобы помочь ей защититься от атак российских беспилотников и крылатых ракет», - сказано в сообщении агенства.

На данный момент не известно, о каком количестве систем противовоздушной обороны (ПВО) и ракетах к ним идет речь. Белый дом отказался комментировать данную информацию.

Как заявляют источники издания, системы HAWK стали предшественниками системы противоракетной обороны Patriot, отправка которой Киеву на данный момент не рассматривается.

По данным одного из источников агентства, Соединенные Штаты, скорее всего, сначала отправят на Украину ракеты - перехватчики для системы HAWK, поскольку неясно, достаточно ли установок США находятся в хорошем состоянии. Сообщается, что данные системы ПВО находились на складах десятилетиями.

Напомним, днем ранее, 24 октября, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о планах Германии в ближайшее время передать Украине еще три системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T.