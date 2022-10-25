Политолог Кнутов допустил, что Украина может создать «грязную бомбу» за полгода Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В последнее время звучат угрозы со стороны Киева о применении «грязной бомбы». Это провокация, чтобы обвинить в произошедшем Россию, а последствия будут фатальными. Политолог Юрий Кнутов соглашается, что Украина обладает всеми ресурсами для создания такого оружия массового поражения. К тому же, Запад обеспечит страну всем необходимым, что можно расценить как пособничество в организации провокации против России и террористический акт.

«Грязная бомба» - это оружие с использованием радиоактивных отходов, в том числе продуктов переработки атомных электростанций, и взрывчатых веществ. Взрываясь на определенной высоте, снаряд рассеивает облако ядовитой пыли и уровень радиации в зоне поражения становится несовместимым с жизнью.

Вдыхая такие частицы, человек получает заболевание дыхательных путей, а в последствии рак. Еще одна угроза – рак кожи.

- Подобного рода боеприпасы в свое время использовали США с соединенным ураном. Югославию, Ирак, Сирию. В Югославии самое большое количество детей, больных раком, — рассказал Кнутов Пятому каналу.

Подобного эффекта можно добиться «грязной бомбы» либо ядерным боеприпасом малой мощности. Последний изготовить сложнее, так как нужны центрифуги, наработка определенного количества урана. Но Украине все это по силам, в стране есть факультеты ядерной физики, целые институты. Они дислоцируются в Харьковском и Киевском университетах, а в районе Днепропетровска есть уранодобывающее предприятие. Политолог уверен, что на базе его и создается «грязная бомба».

- Сырье есть в достаточном количестве. Есть атомные электростанции и отходы их работы, как твердые, так и жидкие. Думаю, что на создание уйдет полгода или даже меньше, - предположил эксперт.

Ранее, 23 октября министр обороны России Сергей Шойгу последовательно поговорил с министрами обороны Англии, Франции и Турции. А министр обороны США Ллойд Остин позвонил ему сам накануне. Главы военных ведомств обсуждали "грязную бомбу" на Украине, сообщает Свободная пресса.

Военный обозреватель Александр Хроленко в разговоре с RT выразил мнение, что после предания огласке Министерством обороны РФ планов Киева вероятность применения «грязной бомбы» уже не 100%-ная. Эксперт полагает, что в случае применения такого оружия, Украина рискует лишиться поддержки со стороны стран Запада.