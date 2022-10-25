На «Климатических диалогах» в Москве обсудили новую экономику квотирования углерода

Предоставлено: пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы

Квотирование углерода — новое направление для нашей страны и мира в целом. Если совсем просто объяснить суть, то промышленные предприятия в обмен на уплату налога и экологические проекты получают и покупают квоты на выбросы. За превышение — штраф, а если лимит углеродных единиц остался, его можно продать. Хотя весь механизм гораздо сложнее, со своей нормативно-правовой базой, которая сейчас разрабатывается в России.

В нашей стране сейчас формируется добровольный рынок торговли углеродными единицами. Первая сделка прошла на бирже 26 сентября 2022 года. Жесткой системы квотирования выбросов для предприятий пока нет. Этот вопрос изучают и проводят региональные эксперименты, например, в Сахалинской области, чтобы задать национальные стандарты.

О пути развития «Экономики квотирования углерода» говорили во время одной из панельных дискуссий в рамках мероприятия «Климатические диалоги». Это экспертная площадка, которую ежегодно организует Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы (см. «Справку»).

— Налог и квоты — это в принципе одно и то же. Только работают по-разному. Например, нельзя установить квоты на выбросы автотранспорта, поэтому мы (государство. — Ред.) примерно просчитываем [ущерб экологии] и из этого устанавливаем налог. Квоты работают как бы в обратную сторону, — объяснил во время дискуссии гендиректор «КарбонЛаб» Михаил Юлкин.

Эксперт считает: если предприятие не успело закупить углеродные единицы и вышло за пределы квоты, оно должно заплатить штраф и при этом все равно докупить нужную квоту. Пока же в рамках экспериментальных проектов в РФ уплата штрафа освобождает от дальнейшей покупки квот.

— Природе все равно на квоты и штрафы — она отреагирует на выбросы, — продолжает Юлкин. — А парниковый газ, среди которых CO2, может «прожить» тысячу лет. Все, что мы «выкинули» за период после промышленной революции, — до сих пор в природе находится. Растет концентрация — значит увеличивается парниковый эффект, где-то становится теплее. Для этого с помощью квот нужно свести выбросы к минимуму, заставить менять производство, перейти на новые технологии.

— Рынок растущий, и его правила прямо сейчас устанавливаются. У нас в университете есть несколько программ подготовки специалистов по валидации и верификации парниковых газов. Есть они и в других вузах и консалтинговых организациях. Пока [с системой квотирования] у нас получается что-то свое, не похожее на мировой опыт. Но так не только в России. В Европе и США начали заниматься этим гораздо раньше, а мы считали, что это фантастика, торговля воздухом. Но, мне кажется, мы все еще можем войти в этот рынок, — считает доцент Департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН Владимир Пинаев.

Спикер рассказал, что спрос на экологические проекты у российских компаний начинает появляться.

В завершение дискуссии ее модератор — руководитель направления «Климат и зеленая энергетика» фонда «Центр стратегических разработок» — Ирина Пыльнова резюмировала: развитие климатической политики в России, несмотря на попытки международной изоляции, продолжается. Наши первые климатические проекты — это опыт, компетенции и понимание необходимости специалистов и национальных стандартов.

— Российская Федерация играет значимую роль в земном углеродном ландшафте. У нас достаточно крупная экономика, крупные эмитенты углеродных единиц и леса — поэтому можно обсуждать их потенциал, — подытожила модератор.

СПРАВКА «КП»

«Климатические диалоги» проходили в рамках проекта «Климатическая платформа», который запустил Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Экспертное сообщество в ходе обсуждений поднимает вопросы устойчивого развития, изменения климата и адаптации к климатическим изменениям, снижения выбросов парниковых газов, снижения экологических рисков, «зеленого» строительства, модернизации промышленности, энергоэффективности и многие другие. Следить за проектом можно на сайте climate-change.moscow. Здесь в разделе «Мероприятия» можно найти записи панельных дискуссий, минувших «Климатических диалогов».