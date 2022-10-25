Не менее девяти человек стали жертвами циклона «Ситранг» в Бангладеше Фото: REUTERS

Во вторник, 25 октября, на побережье Бангладеш обрушился циклон, жертвами которого стали по меньшей мере девять человек. Кроме того, в результате непогоды были вырваны с корнем деревья, разрушены дома, а также пострадали линии электропередач и связи.

Не менее девяти человек стали жертвами циклона «Ситранг» в Бангладеше Фото: REUTERS

Как сообщают экстренные службы, полный масштаб жертв и ущерба будет известен только после восстановления связи. По словам официальных лиц, в результате непогоды прерваны транспортное сообщение и телефонная связь, а прибрежные районы, подвергшиеся удару циклона, полностью погрузились в темноту, поскольку там прекращена подача электроэнергии.

Уточняется, что большинство погибших были придавлены падающими деревьями.

Не менее девяти человек стали жертвами циклона «Ситранг» в Бангладеше Фото: REUTERS

Циклон налетел со стороны Бенгальского залива рано утром во вторник, 25 октября, с порывами ветра до 88 км/ч (55 миль/ч) и штормовой волной около 3 метров, затопив низменные прибрежные районы.