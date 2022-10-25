Глобальный сбой в работе Whatsapp произошел 25 октября 2022 года Фото: EAST NEWS

Во вторник, 25 октября, граждане разных стран столкнулись с глобальным сбоем в работе мессенджера WhatsApp.

Как сообщает сервис Downdetector, который отслеживает работу интернет - ресурсов, большее количество пользователей (около 80 процентов) сообщили о проблемах с отправками сообщения, примерно 17 процентов жалуются на проблемы в работе с приложением, а еще 3 процента сообщили о проблемах с работой веб-сайта.

Согласно приведенным данным, наибольшее число жалоб на работу мессенджера поступило от жителей Германии, Нидерландов, Великобритании и Италии - 58,6 тысячи, 60,2 тысячи, 26,6 тысячи и 13,1 тысячи, соответственно. Кроме того, о проблемах в работе WhatsApp сообщают и многие жители Испании, Швеции, Франции, Греции.

Напомним, россияне столкнулись со сбоем в работе WhatsApp в середине марта 2022 года, когда 65 процентов пользователей сообщали о проблемах с подключением сервера, а около 24 процентов заяляли о проблемах с отправкой сообщений.