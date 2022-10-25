Центробанк Китая понизил курс юаня к доллару до минимума с июня 2020 года

Официальный курс юаня к доллару 25 октября 2022 снизился Фото: Shutterstock

Официальный курс юаня, установленный Народным банком (центробанк) КНР, понижен до 7,123 за доллар. Об этом сообщает китайский регулятор во вторник, 25 октября 2022 года.

Это минимальный курс более, чем за два года. Последний раз до подобных значений юань опускался 1 июня 2020.

Как ранее писал сайт KP.RU, в начале сентября появилась информация, что власти России обсуждают вариант покупки валюты "дружественных" государств общей стоимостью порядка 70 млрд долларов. Журналисты уточняют, что выбор может пасть на китайский юань, турецкую лиру и дирхи ОАЭ, однако в каждом из случаев есть свои риски и трудности.

Напомним, в начале октября финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рекомендовал обменять доллары и евро на юани из-за высоких рисков.

По его оценке, особенно осторожными следует быть с долларами, поскольку Мосбиржа может прекратить торговлю валютой недружественных стран. Поэтому от активов в американской валюте лучше заблаговременно избавиться, заключил аналитик.