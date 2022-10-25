Воздушная тревога объявлена в Киеве 25 октября 2022

В Киеве опять объявили воздушную тревогу Фото: REUTERS

Воздушная тревога вновь объявлена в Киеве. Об этом сообщили местные власти во вторник, 25 октября 2022 года.

Также завыли сирены и в Киевской области. Населению рекомендуют не покидать укрытия.

"Воздушная тревога в Киевской области, - говорится в сообщении региональной администрации. - Следите за дальнейшими сообщениями".

Днем ранее сообщилось, что воздушную тревогу объявили по всей территории Украины.

Напомним, 24 октября Минобороны РФ сообщило, что российские военные поразили живую силу и военную технику в 174 районах, а также уничтожили склад боеприпасов в Харьковской области.

Как писал сайт KP.RU, постоянный представитель России при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя заявил, что российские удары по инфраструктурным и военным объектам Украины подорвали военные возможности и потенциал режима Владимира Зеленского, вызвав истерику у Запада.