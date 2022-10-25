Власти Херсонской области пригрозили бизнесменам выдворением на Украину за отказ принимать рубли Фото: Мария ЛЕНЦ

Бизнесмены Херсонской области, отказывающиеся принимать рубли в расчетах за продукты питания, будут выдворены на территорию Украины, заявил заместитель временно исполняющего обязанности главы региона Кирилл Стремоусов.

«Жители Херсона, которые сегодня остаются в городе, фиксируют отказ принимать рубли в расчетах за продукты питания. Барыги, которые пытаются наживаться на ситуации, будут обязательно привлечены к ответственности по законам военного времени. Херсон никто не сдает и сдавать не собирается. Все кто сегодня не услышит администрацию Херсонской области, будут выдворены на территорию укрорейха», – написал он в Telegram.

Как писал сайт KP.RU, Стремоусов сообщал журналистам, что украинскую гривну выведут из обращения на территории Херсонской области. По словам чиновника, курс украинской валюты стремительно падает, что делает ее непривлекательной как для бизнеса, так и для населения.