Мошенники рассылают россиянам вредоносные письма в виде "отсрочек" от мобилизации

Мошенники рассылают вредоносные письма под видом отсрочки от мобилизации Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Мошенники стали использовать тему частичной мобилизации в России для шпионажа за российскими компаниями. Об этом сообщили РИА Новости в "Лаборатории Касперского".

Сначала россиянам приходят письма, в которых говорится об отсрочке от призыва в армию. К ним прикреплен вредоносный файл Word, в названии которого есть слова "отсрочка от призыва".

При открытии документа подгружается дополнительный макрос, который скачивает основной вирус. Он уже занимается шпионажем, отправляя хакерам файлы с зараженного компьютера.

В компании подчеркнули, что для противодействия подобным атакам необходимо пользоваться комплексными системами защиты и обучать сотрудников правилам кибербезопасности.

Как ранее писал сайт KP.RU, мошенники быстро нашли новые способы обмана россиян, связанные с мобилизацией. Они предлагают за деньги удалить фамилию потенциального призывника из базы, помочь с изменением военно-учетной специальности, а ее рассылают вирусы в письмах с "повестками о мобилизации".