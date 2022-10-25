Шольц улыбнулся в ответ на жалобу избирателя о стоимости жизни и просьбу поговорить с Путиным Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц проигнорировал жалобу избирателя на стоимость жизни и попросил поговорить с президентом России Владимиром Путиным. О событии в Мюнхене написал в своем телеграм-канале “Sputnik Ближнее зарубежье”.

"Восемь евро за донер! Я плачу восемь евро за донер! Поговорите с Путиным, чтобы донер снова стоил четыре евро! Пожалуйста!" — обратился мужчина к Шольцу.

Канцлер, в свою очередь, не обратил на это внимание, улыбнулся собравшимся гражданам и сел в машину.

Ранее Шольц рассказал о том, что около 30% граждан Германии не поддерживают политический курс нынешней власти, в частности, с политикой санкций.

Канцлер ФРГ в свою очередь призвал граждан объединяться. Он считает, что Германия в состоянии энергетического кризиса сможет благополучно пережить зиму. Условием стойкости в зимний период лидер страны назвал адаптивность граждан, компаний и политиков к текущей экономической ситуации.