«Ъ»: В России стали чаще продавать iPhone с непривычными функциями Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России сегодня появляться все больше смартфонов, ввезенных в страну по параллельному импорту, которые имеют функции, предназначенные для других регионов мира. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ретейлеров.

Как передает издание, на данный момент на прилавках российских магазинов можно найти смартфоны Apple iPhone, в которых нельзя отключить звук затвора камеры. Подобные модели продаются в Японии и Южной Корее.

Кроме того, России также предлагают iPhone без слота под SIM-карту, то есть модели с eSIM, которые выпускаются в Соединенных Штатах, или же китайская версия с двумя SIM-картами. Также начали появляться iPhone без работающего приложения FaceTime, что можно найти в арабских странах.

Уточняется, что ране ритейлеры снижали цены на подобные устройства, полагая их особенности недостатком, однако теперь покупатели все меньше обращают внимания на специфические функции.