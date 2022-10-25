Посол ЛНР в России Мирошник предупредил о возможной ядерной провокации Украины

Посол ЛНР в России Родион Мирошник Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Запад готовит ядерную провокацию, которая может быть совершена в ближайшие три недели руками Вооруженных сил Украины, предупредил посол Луганской народной республике в России Родион Мирошник.

«Ближайшие три недели с точки зрения ядерной провокации Запада руками Киева будут крайне опасны. На кону выборы демократов в Конгресс и попытка международной изоляции России», – заявил дипломат в беседе с ТАСС.

Напомним, Министерство обороны России привело в готовность силы и средства на случай подрыва «грязной бомбы» Украиной. До этого глава Минобороны РФ Сергей Шойгу выразил коллегам из США, Франции и Турции озабоченность в связи с возможным применением Украиной «грязной бомбы».

Как писал сайт KP.RU, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона будет расценивать применение Киевом «грязной бомбы» как акт ядерного терроризма.