Отправившийся в зону спецоперации Рогозин назвал свой позывной

Дмитрий Рогозин (слева). Фото: t.me/rogozin_do

Бывший генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин выбрал себе позывной для радиообмена в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом он рассказал РИА Новости.

"Космос" — это мой позывной для радиообмена", - уточнил Рогозин.

Так он объяснил нашивку со словом "Космос" на экипировке, в которой он сфотографировался на передовой с командирами батальонов Донецкой народной республики.

"Они, по большей части в недавнем прошлом - гражданские люди, а сегодня - опытнейшие комбаты, - написал Рогозин в своем телеграм-канале. - Умные, обстоятельные, грозные и готовые драться с врагом командиры. Вместе - горы свернем".

Как писал сайт KP.RU, днем ранее Дмитрий Рогозин сообщил, что находится на передовой в Запорожской области. Рогозин сопроводил свой пост фотографией, на которой он позирует на фоне военной техники с буквой Z.

Напомним, 15 июля 2022 года президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности главы госкорпорации Роскосмос. Вместо него на пост руководителя был назначен Юрий Борисов.