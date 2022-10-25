В России на 25 октября 2022 года выявлено 6 578 случаев заражения коронавирусом Фото: Shutterstock

За прошедшие сутки в России было выявлено 6 578 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Такие данные во вторник, 25 октября 2022 года, приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно данным Оперативного штаба, за прошедшие сутки было подтверждено 84 летальных исхода, а выписано в связи с выздоровлением 12 912 человек, что на 55% больше по сравнению с минувшим понедельником, 24 октября. Количество госпитализаций также увеличилось. За прошедшие 24 часа было госпитализировано 1 576 человек, что на 231,8% больше, чем днем ранее.

Таким образом, по состоянию на вторник, 25 октября 2022 года, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией за все время пандемии в стране выросло до 21 386 842. Жертвами COVID-19 стало 389 710 человек, а выздоровело 20 740 347 пациентов.

Кроме того, по данным Роспотребнадзора, по состоянию на вторник, 25 октября 2022 года, в мире зарегистрировано 627 335 603 случая заболевания коронавирусом, а прирост за минувшие сутки составил 395 088.