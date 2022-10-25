Президент Ирана Раиси обвинил США в информационном терроризме

Ибрахим Раиси. Фото: Imago/TASS

В Соединенных Штатах поняли, что санкции не работают, и поэтому переключились на информационный терроризм. Об этом заявил президент Ирана Ибрахим Раиси в выступлении на генассамблее Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана во вторник, 25 октября 2022 года.

"США уже поняли, что санкции не работают. Поэтому начали использовать другие методы, - подчеркнул Раиси. - Информационный терроризм - это главная беда".

Как ранее писал сайт KP.RU, Вашингтон рассматривает введение санкций в качестве меры против поставок Ираном в Россию" опасных вооружений". Об этом говорится в сообщении пресс-службы американского Госдепа.

Напомним, Иран назвал безосновательными обвинения в том, что он передал России беспилотные летательные аппараты для использования в украинском конфликте. Постпред Тегерана при Организации объединенных наций (ООН) Амид Саид Иравани подчеркнул, что такая информация ничем не подтверждается.