Шольц заявил о намерении Запада обеспечить Украине помощь на десятилетия вперед Фото: REUTERS

Страны Запад стремятся обеспечить Украине помощь на несколько десятилетий вперед, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

«Мы собрались сегодня здесь, чтобы рассмотреть, как обеспечить и поддерживать финансирование восстановления и модернизации Украины на годы и десятилетия вперед. Так что это не что иное, как создание нового Плана Маршалла XXI века – задача поколений, которая должна начаться сейчас», – сказал политик на открытии международной конференции по восстановлению Украины.

По словам главы германского правительства, поддержка Украины со стороны Запад будет продолжаться столько, сколько будет нужно.

Напомним, ранее Шольц пообещал, что Киев получит от Берлина новое суперсовременное оружие, в том числе средства противовоздушной обороны, а также радары и боевые беспилотные летательные аппараты.

На прошлой неделе канцлер ФРГ сообщил о том, что порядка 30% граждан Германии разных политических взглядов категорически не согласны с поставками оружия Вооруженным силам Украины.