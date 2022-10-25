Вице-мэр Вильнюса заявил, что недостроенный Дом Москвы должны снести как потенциальную шпионскую точку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-мэр Вильнюса Владас Бенкунскас во вторник, 25 октября, заявил, что недостроенный Дом Москвы в литовской столице должны снести как незаконное строение, а также как потенциальную шпионскую точку.

«Я обратился в строительную инспекцию, чтобы она без промедления приняла меры к исполнению судебного решения по сносу незаконного строения», - заявил вице-мэр литовской столицы.

Бенкунскас назвал проект Дома Москвы проектом «шпионского Дома, отметив, что после решения суда обязанностью страны стало «позаботиться о том, чтобы эта шпионская точка была ликвидирована».

Дом Москвы является многофункциональным культурным и общественным центром, который был практически достроен еще несколько лет назад, однако завершить объект не удалось, поскольку в 2016 году госинспекция по планированию территорий и строительству с подачи городских властей обратилась в суд. Ведомство заявило, что возведение объекта ведется с нарушениями технического регламента.