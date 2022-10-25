Рынок мобильных игр в России вырастет на 25% в 2022 году Фото: REUTERS

Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily предоставило предварительный расчет, согласно которому рынок мобильных игр в России вырастет к концу 2022 года до 25%. Гендиректор агентства Денис Кусков оценил общий объем рынка в этом году в 1,2 млрд долларов, пишет ТАСС.

"Объем рынка мобильных игр в России в 2021 году составлял 960 млн долларов, в 2022 году будет рост на 25%, до 1,2 млрд долларов," - уточнил Кусков. Показатели роста в предыдущем году достигли 12%, дополнил он.

Причиной резкого роста объемов рынка мобильных игр Кусков объясняет усталостью пользователя от новостной повестки и его попыткой “уйти в развлечения”.

Расширение рынка мобильных игр в России происходит несмотря на то, что большая часть разработчиков покинула страну после 24 февраля 2022 года. Это обусловлено тем, что россияне испытывают нехватку развлечений из-за покинувших РФ компаний, являющихся представителями этой индустрии развлечений, поэтому переходят в виртуальную реальность, где проводят свой досуг.

Активное импортозамещение и расширение происходит не только в нише мобильных игр, но и в разработке отечественного софта. Минцифры РФ официально запустило маркетплейс (интернет-магазин) российского программного обеспечения (ПО) Russoft.ru. Разработка отечественного ПО активно поддерживается правительством РФ за счет чего российский рынок полностью заменит импортные программы, по прогнозам ведомства.