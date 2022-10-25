На жителя Владивостока упал ястреб

В жилом районе города на мужчину упал ястреб. Фото: wikia.com

Прогулки в дальневосточной столице чем только не заканчиваются. Вот и в этот раз на жителя Владивостока упал с неба неожиданный «подарок» в виде птицы. Встреча закончилась травмами и обращением к медикам. Об этом рассказали в vostokmedia.com.

Прямо во дворе жилого дома на улице Тунгусской, 63, на прохожего упала крупная птица. Результатом столкновения пернатого и человека стали травмы последнего, к счастью, несерьезные – царапины, которые после обработали врачи. Тут, наверное, больше пострадал хищник, как минимум, от стресса.

Как выяснилось позже, птицей оказался канюк со сломанным крылом. После происшествия несчастного пернатого отнесли в ветеринарную клинику. Сейчас красавец находится под присмотром орнитолога.

Что хищник делал в городе, да еще и в оживленном микрорайоне, остается загадкой. Обычно это вид ястребов можно встретить в лесистой местности.