Глава МЭА Бирол ожидает, что Европа переживет зиму с "некоторыми повреждениями"

Евросоюз в состоянии пережить ближайшую зиму с небольшими потерями Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европа может пережить зиму с "некоторыми повреждениями в экономической и социальной сфере", если погода не будет слишком холодной и обойдется без "сюрпризов" наподобие взрыва "Северных потоков".

Такой прогноз озвучил руководитель Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол в ходе выступления на Сингапурской международной энергетической неделе во вторник, 25 октября 2022 года. Его слова приводит агентство Reuters.

Как ранее писал сайт KP.RU, в конце прошлой недели Фатих Бирол выразил мнение, что Россия навсегда потеряла европейский рынок нефти и газа.

По его оценке, российской стороне понадобится время, чтобы найти новых клиентов на свои энергоносители, а также наладить логистические цепочки доставки. Без иностранных инвестиций производство газа и нефти в РФ будет снижаться, полагает глава МЭА.

Напомним, Международный валютный фонд прогнозирует, что Европа благодаря накопленным резервам топлива сможет пережить ближайшую зиму, но в следующем году рискует вновь столкнуться с рекордными ценами на природный газ и электричество.