Россия и Турция договорились о проекте газового хаба Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез заявил о том, что Анкара начала выполнять свою часть работы по договоренности с Москвой о создании газовом хабе, отметив, что принципиальное соглашение о строительстве газового хаба между двумя сторонами уже достигнуто.

«Сначала мы рассмотрим нашу часть работы. Мы начали это... У нас всегда была цель стать газовым центром и центром торговли. В принципе, достигнуто соглашение относительно переговоров. Сначала нам нужно закончить работы на нашей стороне», - заявил глава ведомства во вторник, 25 октября.

Напомним, ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция теперь превращается в крупный газовый хаб, на который на данный момент надеются зарубежные страны. Незадолго до этого российский президент Владимир Путин сказал о том, что Россия могла бы переместить в Турцию утраченный из-за диверсий на «Северных потоках» газовый хаб, который необходим для поставок в европейские страны.