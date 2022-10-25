Видео ударов тяжелых огнеметов "Солнцепек" по позициям ВСУ показало Минобороны России

Тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" ударили по позициям ВСУ Фото: Кадр видео

Российские войска ударили из тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео ударов опубликовало министерство обороны России в своем телеграм-канале во вторник, 25 октября 2022 года.

"Залп 220-мм снарядами гарантированно уничтожает живую силу, легкобронированную технику, огневые средства и пункты управления противника, тем самым создавая благоприятные условия для работы штурмовых групп", - говорится в сообщении.

После каждого удара "Солнцепеки" меняют позицию и готовятся к выполнению следующих задач.

Как ранее писал сайт KP.RU, Омский завод транспортного машиностроения, который входит в концерн "Уралвагонзавод", передал министерству обороны РФ партию тяжелых огнеметных систем "Солнцепек". Огнеметные системы отгружены досрочно в рамках государственного оборонного заказа.

Системы "Солнцепек" (ТОС-1А) стоят на вооружении в российских войсках радиационной, химической и биологической защиты. Они могут быть использованы в ближнем бою, на линии непосредственного соприкосновения с противником. Укрыться от "Солцепека" невозможно даже в окопах и блиндажах.