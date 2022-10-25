СБУ обвинила в госизмене двух блогеров, якобы сотрудничавших с РИА Новости Фото: REUTERS

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение в государственной измене двум жителям Николаева, указывая на то, что украинские граждане якобы сотрудничали с российским информагентством РИА Новости. О предъявлении объявлений сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 25 октября.

СБУ заявляет, что задержанные - двое местных жителей Николаева – «выдавали себя за блогеров», однако, согласно данным ведомства, их «связными», якобы были несколько представителей агентства РИА Новости. Отмечается, что обоим предъявлено обвинение по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Напомним, накануне Служба безопасности Украины сообщила о предъявлении обвинений в коллаборационизме и работе на Россию главе предприятия «Мотор сич», а также начальнику департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия. Как писал сайт KP.RU, оба были задержаны.