Польша потратила 1% ВВП на поставки вооружения Украине

Матеуш Моравецкий Фото: REUTERS

Польша потратила 1% валового внутреннего продукта (ВВП) на поставки вооружения Украине. Об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий во вторник, 25 октября 2022 года.

"Польша - второй крупнейший донор украинской армии, - подчеркнул польский политик. - 1% нашего ВВП передан на то, чтобы поддержать Украину финансово, гуманитарно и в виде военной помощи, если говорить о поставках вооружения".

Как ранее писал сайт KP.RU, польские журналисты сообщили, что Варшава уже выделила на помощь украинским беженцам 5,5 млрд злотых (более 1 млрд долларов), и правительство республики считает, что страна больше не может позволить себе такие масштабные выплаты.

Напомним, наплыв украинских беженцев назвали одной и причин увеличения количества заражений ВИЧ в Польше. Так, 2022 год оказался для страны рекордным по количеству зарегистрированных случаев заражения вирусом иммунодефицита человека. С начала года до конца сентября в стране было выявлено 1678 инфицированных.