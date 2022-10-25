Магазины Zara останутся в России под названием “Новая мода” Фото: REUTERS

Сеть магазинов Zara остается в России, но уже с другим названием. "Известия" со ссылкой на собственный источник сообщили, что магазины одежды теперь будут называться «Новая мода» (New fashion).

По данным источника, в России открывается всего четыре магазина, в которых будет представлена неполная коллекция одежды бренда Zara.

Отныне российский офис "Новая мода" будет работать под началом бизнесмена из Ливана.

Напомним, 18 октября 2022 года, испанская группа компаний Inditex, владеющая брендами Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и другими, рассматривает вариант передачи российского бизнеса своим партнерам.

Zara не первый иностранный бизнес в России, который перепродает свой бренд и выходит под новым названием. Компания Yum! Brands, которая владеет сетью ресторанов KFC на территории Российской Федерации, заявила о готовности сделать еще один шаг в процессе ухода с российского рынка. Теперь всем известная сеть ресторанов быстрого питания будет называться Rostic’s. В компании пообещали провести исключительно ребрендинг, сохранив все рабочие места.