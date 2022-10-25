Аналитик связал снижение цен на газ в Европе с погодой и снижением промышленного спроса Фото: "КП" Архив

Цены на газ в Европе стали падать. Это вызвано совокупностью факторов: успешное заполнение странами газовых хранилищ, благоприятные погодные условия и отсрочка старта отопительного сезона. Все это снижает спрос на топливо и, как следствие, его цену. Такой вывод сделал заместитель генерального директора Фонда энергетической безопасности Алексей Гривач.

Эксперты оценивают, что Европа смогла заполнить хранилища на 90 процентов, реальных объем закаченного топлива составляет 100 миллиардов кубометров.

- Разрушение физического спроса в промышленном секторе Европы, что также привело к снижению цен на газ. Но при этом цены все равно аномально высоки, — отметил эксперт в беседе с «Лентой.ру».

По данным на 24 октября, стоимость природного газа упала более чем на 14 процентов. Впервые с 14 июня некоторые фьючерсы упали ниже 1000 долларов за тысячу кубометров.

По мнению эксперт Финансового университета при правительстве России Игоря Юшкова, это "затишье перед бурей".

- Потребление газа увеличится с приходом отопительного сезона. От этого европейцам никуда не деться, поэтому цены пойдут вверх на фоне потребления газа,- сказал он RT.

Выживет ли Россия, если не сможет больше поставлять нефть и газ западным странам? Ведь на протяжении десятилетий экспорт таких энергоресурсов был важной частью государственного бюджета. Публицист Иван Новоселов заявил телеканалу "360", что да, в отличие от тех стран, которые отказываются от ресурсов.