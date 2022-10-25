«Россия сегодня» отвергла обвинения СБУ в сотрудничестве представителей РИА Новости с николаевским подпольем Фото: ru.wikipedia.org

Представители РИА Новости никогда не сотрудничали с «пророссийским подпольем», информация об этом является выдумкой украинских спецслужб, заявили в медиагруппе «Россия сегодня».

«Заявление Службы безопасности Украины об обнаружении представителей РИА Новости в Николаеве – новый фейк спецслужбы, которая не знает, как оправдать свое существование. У РИА Новости никогда не было и нет никаких сотрудников в Николаеве», – передает заявление пресс-службы медиагруппы РИА Новости.

Как отметили в «Россия сегодня», медиагруппа получала и публиковала информацию о ситуации в Николаеве от местных жителей. Там заявили, что СБУ, не имея реальных успехов, которыми можно было бы похвастаться перед начальством, занимает «охотой на ведьм».

Как писал сайт KP.RU, ранее СБУ предъявила обвинение в государственной измене двум жителям Николаева, указывая на то, что они якобы сотрудничали с РИА Новости.