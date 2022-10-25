Захарова прокомментировала жалобу Зеленского на то, что Украина не получила ни цента на план восстановления

Захарова заявила, что Киев получает от Запада деньги только на разрушение Украины Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украина Владимира Зеленского о том, что Киев еще не получил ни цента на план восстановления страны. Как отметила дипломат, средства Украине выделяются только на разрушение.

«Пока киевский режим получает только на разрушение Украины. Когда на Западе сочтут страну достаточно разрушенной, тогда начнется другая история. Только не восстановления, а дележки останков», – написала она в своем Telegram-канале.

Ранее украинский лидер заявил, что Киев не получил ни цента на реализацию плана восстановления страны, который оценивается в 17 миллиардов. По словам политика, в результате ракетных ударов было разрушено более трети энергетической инфраструктуры Украины.

Тем временем канцлер Германии заявили о намерении страны Запада обеспечить Украине помощь на несколько десятилетий вперед. Речь идет о Плане Маршалла XXI века, отметил политик.